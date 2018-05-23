Международная Букеровская премия 2018 года досталась Ольге Токарчук
10:00 23.05.2018 Источник: Коммерсант.ru
Польской писательнице Ольге Токарчук была присуждена Международная Букеровская премия 2018 года (Man Booker International Prize) за роман Flights. В шорт-лист премии были включены Виржини Депант из Франции с романом Vernon Subutex 1, Антонио Муньос Молина из Испании с произведением Like a Fading Shadow, Ахмед Саадави из Ирака с книгой Frankenstein in Baghdad, а также лауреаты прошлых лет — Хан Кан из Южной Кореи с книгой The White Book, получивший приз в 2016 году, и Ласло Краснахоркаи из Венгрии с книгой The World Goes On, ставший лауреатом премии в 2015 году.
Международная Букеровская премия вручается с 2005 года. Коммерсантъ
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