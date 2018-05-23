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Новости

Дутерте признал неспособность Филиппин победить Китай

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11:20 23.05.2018 Источник: REGNUM

Президент Филиппин Родриго Дутерте признал неспособность своей страны в победе над Китаем, сообщает 23 мая Al Jazeera.

«Я не могу вступить в битву с тем, кого не могу победить», — заявил Дутерте, выступая перед высшим руководством военно-морского флота Филиппин.

Напомним, отношения между Филиппинам и Китаем осложняются наличием нерешенного территориального спора: островов в Южно-Китайском море, на которые претендуют целый ряд государств региона. ИА REGNUM

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