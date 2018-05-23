Госдуме предложили заменить уголовную ответственность за соблюдение санкций на административную

12:20 Источник: Эхо Москвы

Бизнесмены предложили Госдуме заменить уголовную ответственность за соблюдение санкций на административную. Соответствующие поправки в законопроект планируется обсудить на сегодняшнем заседании совета Госдумы по законотворчеству. С предложением выступил глава организации «Опора России»

По его словам, речь идёт о штрафах, запрете занимать определённые должности, возможно о запрете на закупку продукции компаний со стороны со стороны государственных и муниципальных предприятий. «Мы считаем, что ответственность должна быть, другое дело – не надо «стрелять себе в ногу», — пояснил Калинин.

РБК сообщает, что отказа от уголовной ответственности намерен добиваться и глава РСПП Александр Шохин. Эхо Москвы