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Боевики рохинджа убили в Мьянме десятки индуистов - Amnesty International

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12:32 23.05.2018 Источник: REGNUM

Правозащитники из организации Amnesty International заявили, что обладают доказательствами преступлений рохинджа по отношению к десятком индуистов в Мьянме, сообщает 23 мая Al Jazeera.

В докладе, опубликованном правозащитниками, говорится о том, что боевики «Армии освобождения рохинджа» окружили и убили 99 индуистских граждан 25 августа 2017 года.

Напомним, 20 августа 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные блокпосты, ответные действия военных привели к эскалации насилия и массовому исходу местных жителей из штата Ракхайн. ИА REGNUM

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