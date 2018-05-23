"Алмаз – Антей" примет участие в ПМЭФ-2018
13:37 23.05.2018
АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" выступит партнером 22-го Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Северной столице с 24 по 26 мая 2018 года в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
"Концерн в рамках Форума даёт старт широкомасштабной кампании по привлечению партнеров к сотрудничеству в сфере разработки и выпуска продукции гражданского назначения", – заявил заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз – Антей" по производственно-технологической политике Александр Ведров. По его мнению, в рамках реализации программы диверсификации участие Концерна в Форуме станет площадкой для обсуждения вариантов сотрудничества по реализации гражданских проектов, и демонстрации возможностей холдинга, как индустриального и финансового партнера с высоким научным и производственным потенциалом, внедрившего наиболее успешные методики по продвижению и сбыту продукции.
На объединённом стенде Концерна ВКО "Алмаз-Антей" участникам Форума будет представлена информация о возможностях холдинга по разработке и выпуску гражданской продукции и о подходах к отбору и реализации проектов в этой сфере, - сообщает пресс-служба концерна "Алмаз – Антей".
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