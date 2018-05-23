В Донецке произошел взрыв в маршрутке
15:32 23.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В центре Донецка произошёл взрыв в маршрутке. Как сообщает местная пресса, в салоне сработала бомба.
В соцсетях выложены фотографии очевидцев. На снимках показан жёлтый микроавтобус, из салона которого идёт чёрный дым. Власти ДНР пока не комментировали инцидент.
Накануне взрыв произошёл в маршрутном такси в населённом пункте Дебальцево. Позже выяснилось, что в салоне взорвалась граната, которую перевозил в рюкзаке 14-летний подросток. Сообщалось об одном погибшем и двух раненых. Говорит Москва
Новости
- 15:12 23.05.2018
- За четыре года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ - Захарова
- 15:00 23.05.2018
- Опубликовано видео пуска ракет "Булава" в Белом море
- 14:32 23.05.2018
- Кудрин не видит необходимости в расширении функций Счетной палаты
- 14:12 23.05.2018
- Париж считает нелегитимными санкции США против европейских компаний, торгующих с Ираном
- 14:00 23.05.2018
- Госдума приняла законопроект об ужесточении дисциплинарной ответственности судей
- 13:37 23.05.2018
- "Алмаз – Антей" примет участие в ПМЭФ-2018
- 13:32 23.05.2018
- Трамп заявил, что даже шпион в его штабе не обнаружил сговора с Россией
- 13:20 23.05.2018
- ЗРК С-500 назвали "бесценным активом" для России
- 13:05 23.05.2018
- США предложили ЕС сократить экспорт стали и алюминия на 10% - WSJ
- 13:00 23.05.2018
- Госдуму призвали ввести ответственность за сексуальные домогательства депутатов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать