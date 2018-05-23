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Новости

В Донецке произошел взрыв в маршрутке

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15:32 23.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В центре Донецка произошёл взрыв в маршрутке. Как сообщает местная пресса, в салоне сработала бомба.

В соцсетях выложены фотографии очевидцев. На снимках показан жёлтый микроавтобус, из салона которого идёт чёрный дым. Власти ДНР пока не комментировали инцидент.

Накануне взрыв произошёл в маршрутном такси в населённом пункте Дебальцево. Позже выяснилось, что в салоне взорвалась граната, которую перевозил в рюкзаке 14-летний подросток. Сообщалось об одном погибшем и двух раненых.  Говорит Москва

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