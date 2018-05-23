МВФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2018 г. несмотря на санкции
17:00 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МВФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2018 году на уровне 1,7%, несмотря на усиление антироссийских санкций, заявил журналистам глава миссии МВФ по России Эрнесто Рамирес Риго на пресс-конференции в ТАСС.
"Мы не пересмотрели прогноз по темпам роста ВВП России, несмотря на введение новых санкций, позвольте мне пояснить, почему. Дело в том, что здесь действуют несколько различных факторов и санкции не являются единственным фактором, есть и другие факторы, которые влияют на макроэкономическую ситуацию. Мы считаем, что у нас имеется недостаточно информации для того, чтобы пересматривать наши прогнозы", - сказал он.
"Кроме того, цена на нефть складывается намного выше, чем мы предполагали, поэтому здесь происходит компенсация действия фактора санкций", - сказал глава миссии.
Новости
- 16:32 23.05.2018
- В Чили отстранены от должностей 14 священников, обвиненных в насилии и домогательствах
- 16:12 23.05.2018
- Алюминиевая ассоциация отмечает рост внутреннего потребления алюминия
- 16:00 23.05.2018
- Правительство Украины утвердило соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве
- 15:32 23.05.2018
- В Донецке произошел взрыв в маршрутке
- 15:12 23.05.2018
- За четыре года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ - Захарова
- 15:00 23.05.2018
- Опубликовано видео пуска ракет "Булава" в Белом море
- 14:32 23.05.2018
- Кудрин не видит необходимости в расширении функций Счетной палаты
- 14:12 23.05.2018
- Париж считает нелегитимными санкции США против европейских компаний, торгующих с Ираном
- 14:00 23.05.2018
- Госдума приняла законопроект об ужесточении дисциплинарной ответственности судей
- 13:37 23.05.2018
- "Алмаз – Антей" примет участие в ПМЭФ-2018
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать