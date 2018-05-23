МВФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2018 г. несмотря на санкции

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2018 году на уровне 1,7%, несмотря на усиление антироссийских санкций, заявил журналистам глава миссии МВФ по Россиина пресс-конференции в ТАСС."Мы не пересмотрели прогноз по темпам роста ВВП России, несмотря на введение новых санкций, позвольте мне пояснить, почему. Дело в том, что здесь действуют несколько различных факторов и санкции не являются единственным фактором, есть и другие факторы, которые влияют на макроэкономическую ситуацию. Мы считаем, что у нас имеется недостаточно информации для того, чтобы пересматривать наши прогнозы", - сказал он."Кроме того, цена на нефть складывается намного выше, чем мы предполагали, поэтому здесь происходит компенсация действия фактора санкций", - сказал глава миссии.