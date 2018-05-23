0
0
142
Новости

Ополченцы ДНР ликвидировали группу украинских диверсантов - СМИ

Добавить в избранное

17:40 23.05.2018 Источник: Известия

Ополченцы самопровозглашенной ДНР ликвидировали группу украинских диверсантов, планировавших проникнуть в Горловку.

Как сообщил 23 мая представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин «террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей, используя при этом знаки отличия российскогоми общественного движения «Сорок сороков».

«Благодаря профессиональным действиям военнослужащих отряда вооруженных сил ДНР, группу террористов удалось выявить и уничтожить», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».

21 мая СМИ сообщили, что ВСУ начали наступление при поддержке танков в районе населенного пункта Чигари близ Горловки. Позже эта информация была опровергнута командованием ДНР. Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:44 23.05.2018
Все больше жителей Украины заболевают корью
0
40
18:25 23.05.2018
Правительство Швейцарии просит у парламента миллиард на Зимнюю олимпиаду
0
81
17:12 23.05.2018
От снижения акцизов на топливо бюджет может лишиться 100 млрд руб. - Козак
0
191
17:00 23.05.2018
МВФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2018 г. несмотря на санкции
0
172
16:32 23.05.2018
В Чили отстранены от должностей 14 священников, обвиненных в насилии и домогательствах
0
221
16:12 23.05.2018
Алюминиевая ассоциация отмечает рост внутреннего потребления алюминия
0
213
16:00 23.05.2018
Правительство Украины утвердило соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве
0
226
15:32 23.05.2018
В Донецке произошел взрыв в маршрутке
0
263
15:12 23.05.2018
За четыре года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ - Захарова
0
328
15:00 23.05.2018
Опубликовано видео пуска ракет "Булава" в Белом море
0
329

Возврат к списку