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Правительство Швейцарии просит у парламента миллиард на Зимнюю олимпиаду

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18:25 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Швейцарии попросило парламент утвердить инвестиции в размере до 994 млн франков (около 998 млн долларов) на проект зимних Олимпийских игр "Сьон 2026". Об этом сообщила в среду правительственная пресс-служба.

"Федеральный совет в своем послании предлагает парламенту выделить требуемый кредит. Федеральный взнос составит максимум 994 млн франков", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что правительство "уверено в том, что зимние Олимпийские и Паралимпийские игры представляют собой большой шанс для Швейцарии как страны- организатора". В Берне ожидают, что "кандидатура "Сьон 2026" принесет положительный эффект как спорту, так экономике и обществу", в частности, Олимпиада может дать "решающий импульс для экономики регионов".

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