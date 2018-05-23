Все больше жителей Украины заболевают корью

18:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заболевших корью за минувшую неделю составило более 1600 человек. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"За 20-ю неделю 2018 года корью заболели 1610 человек (642 взрослых и 968 детей), - говорится в сообщении ведомства. - Остановить вспышку [заболевания] может только усиленная вакцинация".