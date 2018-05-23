МИД РФ: Призываем Киев перестать отыгрываться на жителях Донбасса...

19:15 Источник: НГ-Online

МИД России в своем комментарии напомнил Киеву, что путь к миру в Украине лежит в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска.

"Мы обеспокоены сообщениями о продолжающейся деградации ситуации в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Провокационные действия, предпринимаемые ВСУ при молчаливом попустительстве зарубежных покровителей Киева, привели к самой серьезной эскалации напряженности в Донбассе с момента объявления «пасхального» перемирия 30 марта с.г.

Активность киевских силовиков в «серой зоне» стала причиной ожесточенных боестолкновений в районе Горловки. С обеих сторон есть жертвы, в том числе, 4 мирных дончанина. Регулярным обстрелам подвергается Донецкая фильтровальная станция – важнейший объект инфраструктуры, обеспечивающий питьевой водой более 400 тыс. человек по обе стороны линии соприкосновения. 21 мая с.г., по информации луганской стороны, украинскими диверсантами был взорван автомобильный мост у н.п. Ивановка.

В этой связи по инициативе Донецка 23 мая с.г. в формате видеоконференции состоялось внеочередное заседание рабочей подгруппы по безопасности Контактной группы по Украине. К сожалению, украинская делегация фактически саботировала обсуждение предложенных координатором ОБСЕ конкретных мер по деэскалации, ограничившись скандированием политических лозунгов и выдвижением оторванных от реальности претензий, основанных на извращенных трактовках Минских договоренностей.

Подобное поведение эмиссаров Киева в очередной раз подтверждает заряженность украинских властей на конфронтацию и подрыв политической работы по урегулированию кризиса в стране. Разговоры о российской агрессии вкупе с провокациями на линии соприкосновения позволяют руководству Украины отвлекать население от насущных внутренних проблем.

Призываем Киев перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы и вспомнить о том, что путь к миру в регионе лежит через реализацию Минских соглашений в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска", говориться в комментарии российского внешнеполитического ведомства.