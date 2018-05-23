Бизнес-омбудсмен Борис Титов представил Путину "Книгу жалоб и предложений российского бизнеса"

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил временно ограничить число плановых проверок бизнеса таким образом, чтобы они проходили не чаще двух раз в год. Об этом в говорится ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину "Книга жалоб и предложений российского бизнеса", представленном бизнес-омбудсменом.

"Ограничить число плановых проверок - не более 2 проверок в год одного субъекта предпринимательской деятельности и не более одного раза в три года органом КНД (контрольно-надзорной деятельности", - отмечается в докладе.

Кроме того, Титов предлагает в два раза снизить число согласований прокуратуры на проведение плановых и внеплановых проверок.

Такая мера необходима в переходный период при внедрении риск-ориентированного подхода, указывается в документе. Целью предложения является недопущение усиления административного давления на бизнес.

Помимо этого Титов предлагает предусматривать повышение категории риска объекта и частоты его плановых проверок только при неисполнении требований, которые могут повлечь вред жизни, здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства, а также включать в положения о видах надзора процедуры сокращения частоты и продолжительности проверок при соблюдении установленных требований.