Бизнес-омбудсмен Борис Титов представил Путину "Книгу жалоб и предложений российского бизнеса"
20:10 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил временно ограничить число плановых проверок бизнеса таким образом, чтобы они проходили не чаще двух раз в год. Об этом в говорится ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину "Книга жалоб и предложений российского бизнеса", представленном бизнес-омбудсменом.
"Ограничить число плановых проверок - не более 2 проверок в год одного субъекта предпринимательской деятельности и не более одного раза в три года органом КНД (контрольно-надзорной деятельности", - отмечается в докладе.
Кроме того, Титов предлагает в два раза снизить число согласований прокуратуры на проведение плановых и внеплановых проверок.
Такая мера необходима в переходный период при внедрении риск-ориентированного подхода, указывается в документе. Целью предложения является недопущение усиления административного давления на бизнес.
Помимо этого Титов предлагает предусматривать повышение категории риска объекта и частоты его плановых проверок только при неисполнении требований, которые могут повлечь вред жизни, здоровью граждан, окружающей среде, безопасности государства, а также включать в положения о видах надзора процедуры сокращения частоты и продолжительности проверок при соблюдении установленных требований.
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