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Швеция закручивает "сексуальные" гайки

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21:20 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Швеции принял в среду закон "О согласии на секс", в соответствии с которым с 1 июля вступление в интимную связь без обоюдного согласия будет считаться противоправным. Об этом сообщила пресс- служба законодательного органа.

"Новый закон основан на принципе добровольности, - говорится в сообщении. - Правонарушитель может быть наказан за изнасилование, даже если он не прибегал к насилию или угрозам".

Одновременно парламентарии ужесточили наказания за преступления в данной области и расширили перечень действий, считающихся преступными. В частности, они ввели понятие "преступление по неосторожности", при котором нет необходимости доказывать наличие злого умысла, как при изнасиловании.

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