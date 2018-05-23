Посольство РФ в Лондоне сомневается, что Юлию Скрипаль не удерживают насильно
22:00 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство России в Лондоне потребовало в среду встречи с Юлией Скрипаль, чтобы удостовериться в том, что она не удерживается против ее воли. Об этом заявил пресс-секретарь диппредставительства, комментируя показанное ранее видеообращение Юлии Скрипаль.
"Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. - заявил он. - Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится".
"На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока у нас есть все основания подозревать обратное", - добавил он.
Российский МИД в ежедневном режиме пытался связаться с Юлией Скрипаль, чтобы удостовериться, что ее удерживают не насильно. Об этом заявила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не было и дня, чтобы российский МИД, посольство РФ в Лондоне не пытались организовать контакт с ней [Юлией Скрипаль] с главной целью - удостовериться, что ее не удерживают насильно, что за нее не выдают другого человека, получить из первых рук информацию о ее состоянии и состоянии ее отца", - сказала дипломат.
Ранее Юлия Скрипаль записала видеообращение, в котором заявила о своем нежелании воспользоваться помощью, предлагаемой посольством РФ в Великобритании.
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