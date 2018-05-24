В Пентагоне не подтвердили атаку по позициям сирийской армии
07:20 24.05.2018 Источник: Известия
Пентагон не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ об атаке международной коалиции во главе с США по позициям сирийской армии в Дейр-эз-Зоре. Об этом заявил официальный представитель американского военного ведомства майор Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй.
«У нас нет информации, которая бы подкрепляла эти сообщения», — подчеркнул он в комментарии агентству ТАСС.
Пресс-служба ливанского движения «Хезболла» и сирийское агентство SANA в ночь на 24 мая сообщили об ударах ВВС коалиции по позициям сирийских военных между Аль-Букемалем и Хмеймой.
Президент Сирии Башар Асад в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 17 мая заявил, что Дамаск готов приступить к политическому урегулированию ситуации в республике. Известия
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