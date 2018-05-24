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Новости

США могут ввести пошлины на импорт автомобилей

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07:32 24.05.2018 Источник: Коммерсант.ru

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ввозных пошлин в размере до 25% на поставляемые в страну автомобили, передает The Wall Street Journal.

По информации, полученной изданием от источника, соответствующий план пока находится на ранней стадии разработки. В нем, как сообщает газета, введение пошлин обосновано соображениями национальной безопасности. 

Позднее Дональд Трамп подтвердил, что идея введения пошлин рассматривается. «Сегодня я встретился с министром торговли Уилбуром Россом​​​ и дал ему поручение рассмотреть возможность расследования того, насколько импорт автомобилей, включая грузовики и запчасти, влияет на национальную безопасность Америки»,— заявил американский лидер.  Коммерсантъ

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