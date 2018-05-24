Путин встретится с иностранными инвесторами в рамках ПМЭФ

08:00 Источник: Эхо Москвы

встретится с иностранными инвесторами в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге. Ожидается, что с главой государства проведут переговоры руководители около 40 крупнейших инвестиционных фондов из 20 стран. Главными темами встречи Путина и зарубежных инвесторов станут вопросы макроэкономики и санкций против России, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций. Именно эта организация выступает организатором дискуссии.

Как ожидается, участвовать в обсуждении будут представители BP, Siemens, Huawei и ряда других крупных компаний, а также лидеры деловых ассоциаций. По мнению помощника президента Юрия Ушакова, встреча является важной и ценной в условиях непростых отношений с Западом. Он считает, что представители зарубежных компаний выскажут свои мнения относительно увеличения потока инвестиций в Россию и создания высокотехнологичных производств. Сама встреча Путина с зарубежными представителями деловых кругов назначена на поздний вечер в канун главной сессии. Открывающийся сегодня Петербургский международный экономический форум продлится до субботы. Эхо Москвы