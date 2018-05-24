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Мэй попросит ЕС отстрочить полноценный Brexit до 2023 года - The Times

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08:32 24.05.2018 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит Европейский Союз (ЕС) отстрочить полноценный Brexit до 2023 года, пишет газета The Times.

Планируется, что во время второго переходного периода будут решены вопросы по торговым соглашениям и таможне, чтобы не допустить создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Ранее предполагалось, что переходный период после выхода страны из Евросоюза продлится до 31 декабря 2020 года.

«Великобритания попросит о том, чтобы с 2021 по как минимум 2023 год был согласован период для введения таможенного и законодательного регулирования, чтобы избежать необходимости введения проверок и создания инфраструктуры на границе», — отмечается в издании.

Ранее сообщалось, что каждая британская семья потеряла около €1000 из-за Brexit. Газета.Ru

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