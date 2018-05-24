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Новости

Китай выразил недовольство отказом США от совместных учений в Тихом океане

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09:20 24.05.2018

Китайское руководство считает неконструктивным отказ Минобороны США от приглашения военных КНР на учения в Тихом океане.

Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел Китая Ван И по результатам встречи с американским госсекретарем Майком Помпео. Он отметил, что такое решение Вашингтона не помогает установлению взаимопонимания между странами. КНР рассчитывает, что США изменят отрицательный подход по данному вопросу.

По словам главы ведомства, обмены по военной линии укрепляют доверие и способствуют поддержанию мира и стабильность. polit.info

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