В интернете известные москвичи запустили акцию в поддержку Собянина
09:19 24.05.2018
В интернете формируется новое движение в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина, в которое вливаются известные горожане. Начало процессу положила публикация учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, которая рассказала о визите градоначальника в Первый Московский хоспис, где состоялась свадьба двух пациентов. Федермессер отметила конструктивную работу, городских властей, улучшения, которые произошли в практике оказания паллиативной помощи в столице. «Я и рассчитывать не могла раньше на такую поддержку со стороны городской власти, и я хочу еще многое успеть. Этой команде я доверяю. Все получится», - написала Федермессер, которую решили поддержать и другие известные горожане. Среди них, главный врач ГКБ №1 имени Н.И Пирогова Алексей Свет, комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущие Лариса Гузеева и Андрей Малахов, артисты и музыканты Максим Галкин, Валерия, Игорь Бутман, Кристина Орбакайте и многие другие.
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