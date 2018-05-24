Маск намерен создать сервис разоблачения фейковых публикаций Pravda

09:32 Источник: РБК

Глава компаний SpaceX и Teslaзаявил о намерении создать сервис под названием Pravda, с помощью которого можно будет оценивать достоверность информации публикуемых в СМИ материалов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.«Собираюсь создать сайт, с помощью которого общественность сможет оценивать достоверность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю назвать его Pravda», — написал он.