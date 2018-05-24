Налоги не будут меняться на протяжении ближайших шести лет - Силуанов
10:00 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство не будет менять налоговый режим в течение ближайшего шестилетнего периода. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018.
"Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь - это налоги. Мы говорим о том, что в течение следующего шестилетнего периода мы не будем менять налоги", - сказал Силуанов.
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