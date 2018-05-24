Вмешательство РФ в выборы в США носило поверхностный характер - The National Interest
10:05 24.05.2018 Источник: REGNUM
Вмешательство России в выборы в США 2016 года носило довольно поверхностный характер. Москва тем не менее способна на гораздо большее, особенно если ее спровоцировать, к такому выводу пришли бывшие сотрудники ЦРУ, принявшие участие в круглом столе в Центре национальных интересов, сообщает издание центра The National Interest.
Круглый стол проводился с целью дать оценку тому, в какой мере в США понимают нынешнюю Россию. В нем приняли участие такие бывшие сотрудники ведомства, как Джордж Биб, Милтон Берден и Питер Климент. При этом они отметили, что вмешательство было вызвано не тем, что США — демократия, а действиями Вашингтона.
Напомним, на прошедших в 2016 году выборах президента США среди целого ряда скандалов, окружавших кандидатов на этот высокий пост, особую роль играло так называемое вмешательство России. ИА REGNUM
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