В Китае восстановили популяцию "вымершей" птицы
10:20 24.05.2018 Источник: REGNUM
Популяция красноногого ибиса, птицы, которую некогда считали вымершей, достигла 3 тыс. особей в Восточной Азии, заявили эксперты на международном форуме, прошедшем в уезде Янсянь на северо-западе Китая, передает 24 мая агентство Синьхуа.
Вплоть до обнаружения семи диких красноногих ибисов 23 мая 1981 года в уезде Янсянь провинции Шэньси, некогда распространенные в Японии, Китае и на Корейском полуострове птицы считались вымершими. Эксперты из Китая, Японии и Южной Кореи собрались в уезде, чтобы обсудить вопросы защиты редких птиц.
Порядка 2,5 тыс. ибисов живут в китайской провинции Шэньси, а их ареал обитания занимает порядка 14 тыс. кв. км. Китай передал несколько особей Южной Корее и Японии для разведения, где популяция птиц достигла 500 и 300 особей соответственно.
Напомним, что ранее в китайской провинции Гирин на северо-востоке Китая были обнаружены следы находящегося под угрозой вымирания амурского барса, чья численность на февраль 2015 года оценивалась в 57 особей. ИА REGNUM
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