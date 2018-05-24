На заявление Юлии Скрипаль отреагировали в Кремле
10:32 24.05.2018 Источник: Известия
Нет никакой гарантии, что на Юлию Скрипаль не оказывается давление, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы не можем быть до конца уверены, не оказывается ли на нее давление и делала ли она эти заявления по своей воле», — сказал пресс-секретарь президента России.
23 мая появилось первое видеообращение Юлии Скрипаль, дочери британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, покушение на которого было совершено в Солсбери. В нем девушка, в частности, заявила, что намерена вернуться на родину.
После публикации записи посольство России в Лондоне выразило озабоченность относительно условий, в которых содержится Юлия. В дипмиссии полагают, что в своем обращении девушка зачитывала текст, который является переводом с английского оригинала, написанного носителем языка. Известия
Новости
- 11:32 24.05.2018
- Бюджет в 2018 г. получит 2 трлн руб. дополнительных доходов - Клепач
- 11:20 24.05.2018
- Абрамович может совершить репатриацию в Израиль - СМИ
- 11:05 24.05.2018
- Санкции тормозят рост ВВП РФ на 0,5% - Кудрин
- 11:00 24.05.2018
- Пашинян сообщил об отставке главы Генштаба ВС Армении
- 10:20 24.05.2018
- В Китае восстановили популяцию "вымершей" птицы
- 10:05 24.05.2018
- Вмешательство РФ в выборы в США носило поверхностный характер - The National Interest
- 10:00 24.05.2018
- Налоги не будут меняться на протяжении ближайших шести лет - Силуанов
- 09:32 24.05.2018
- Маск намерен создать сервис разоблачения фейковых публикаций Pravda
- 09:20 24.05.2018
- Китай выразил недовольство отказом США от совместных учений в Тихом океане
- 09:19 24.05.2018
- В интернете известные москвичи запустили акцию в поддержку Собянина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать