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Новости

На заявление Юлии Скрипаль отреагировали в Кремле

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10:32 24.05.2018 Источник: Известия

Нет никакой гарантии, что на Юлию Скрипаль не оказывается давление, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не можем быть до конца уверены, не оказывается ли на нее давление и делала ли она эти заявления по своей воле», — сказал пресс-секретарь президента России.

23 мая появилось первое видеообращение Юлии Скрипаль, дочери британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, покушение на которого было совершено в Солсбери. В нем девушка, в частности, заявила, что намерена вернуться на родину.

После публикации записи посольство России в Лондоне выразило озабоченность относительно условий, в которых содержится Юлия. В дипмиссии полагают, что в своем обращении девушка зачитывала текст, который является переводом с английского оригинала, написанного носителем языка. Известия

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