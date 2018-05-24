На заявление Юлии Скрипаль отреагировали в Кремле

10:32 Источник: Известия

Нет никакой гарантии, что нане оказывается давление, заявил официальный представитель Кремля«Мы не можем быть до конца уверены, не оказывается ли на нее давление и делала ли она эти заявления по своей воле», — сказал пресс-секретарь президента России.23 мая появилось первое видеообращение Юлии Скрипаль, дочери британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, покушение на которого было совершено в Солсбери. В нем девушка, в частности, заявила, что намерена вернуться на родину.

После публикации записи посольство России в Лондоне выразило озабоченность относительно условий, в которых содержится Юлия. В дипмиссии полагают, что в своем обращении девушка зачитывала текст, который является переводом с английского оригинала, написанного носителем языка. Известия