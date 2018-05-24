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Бюджет в 2018 г. получит 2 трлн руб. дополнительных доходов - Клепач

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11:32 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные доходы бюджета в 2018 году превысят 2 трлн рублей, средства на реализацию майских указов есть, считает зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"Вообще доходов в бюджете достаточно, дополнительных больше 2 трлн будет в этом году. Деньги есть и на рынке, и в бюджете, вопрос в том, сколько потратят", - сказал он ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2018.

Новый майский указ президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" был подписан после вступления главы государства в должность.

В нем перед правительством РФ поставлено несколько задач, главные из которых - увеличение продолжительности и качества жизни граждан, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.

Минфин РФ прогнозировал по итогам 2018 г. профицит федерального бюджета в размере 2% ВВП при том, что в законе о федеральном бюджете дефицит бюджета РФ в 2018 г. запланирован в размере 1,3% ВВП (1,3 трлн руб.).

Согласно проекту поправок в бюджет, профицит федерального бюджета в 2018 г. может составить 440,6 млрд рублей вместо ожидавшегося ранее дефицита. Как отмечается в законопроекте, Минфин ожидает профицит бюджета в 2018 г. на уровне 0,45% ВВП вместо дефицита в 1,3% ВВП.

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