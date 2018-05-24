Бюджет в 2018 г. получит 2 трлн руб. дополнительных доходов - Клепач

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные доходы бюджета в 2018 году превысят 2 трлн рублей, средства на реализацию майских указов есть, считает зампред Внешэкономбанка"Вообще доходов в бюджете достаточно, дополнительных больше 2 трлн будет в этом году. Деньги есть и на рынке, и в бюджете, вопрос в том, сколько потратят", - сказал он ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2018.Новый майский указ президента РФ"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" был подписан после вступления главы государства в должность.В нем перед правительством РФ поставлено несколько задач, главные из которых - увеличение продолжительности и качества жизни граждан, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.Минфин РФ прогнозировал по итогам 2018 г. профицит федерального бюджета в размере 2% ВВП при том, что в законе о федеральном бюджете дефицит бюджета РФ в 2018 г. запланирован в размере 1,3% ВВП (1,3 трлн руб.).Согласно проекту поправок в бюджет, профицит федерального бюджета в 2018 г. может составить 440,6 млрд рублей вместо ожидавшегося ранее дефицита. Как отмечается в законопроекте, Минфин ожидает профицит бюджета в 2018 г. на уровне 0,45% ВВП вместо дефицита в 1,3% ВВП.