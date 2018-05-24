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Абрамович может совершить репатриацию в Израиль - СМИ

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11:20 24.05.2018 Источник: NEWSru.com

Российский миллиардер Роман Абрамович, у которого сейчас возникли некоторые проблемы с британской визой, может репатриироваться в Израиль, сообщают местные издания.

По сведениям сайта Israel Hayom, Абрамович уже сегодня может прибыть в Израиль для "завершения процесса иммиграции". Автор данной публикации также выдвигает предположение, что миллиардер намерен поселиться в тель-авивском районе Неве-Цедек, где для него строится "огромный дом".

Однако, как отмечает NEWSru Israel, в указанной статье не приводится комментарий представителей Абрамовича, поэтому насколько обоснованы опубликованные сведения, неясно. Newsru.com

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