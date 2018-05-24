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"Прямая линия" с президентом пройдет до ЧМ-2018 - Песков

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12:00 24.05.2018 Источник: RNS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ рассказал, что «прямая линия» с президентом пройдет до 14 июня.

«Будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом. Будут определенные новации — и технологические новации, и содержательные новации», — сказал Песков. По его словам, смысл мероприятия не изменится. RNS

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