"Прямая линия" с президентом пройдет до ЧМ-2018 - Песков
12:00 24.05.2018 Источник: RNS
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу НТВ рассказал, что «прямая линия» с президентом пройдет до 14 июня.
«Будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом. Будут определенные новации — и технологические новации, и содержательные новации», — сказал Песков. По его словам, смысл мероприятия не изменится. RNS
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