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Новости

Самым любимым занятием россиян назвали просмотр телевизора

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12:20 24.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Просмотр телевизора назван самым любимым занятием российских граждан. Согласно соцопросу, проведённому «Левада-центром», такое времяпрепровождения предпочитают 34% респондентов.

26% радуются от получения крупных денежных сумм, а 24% — от общения с детьми. 4% опрошенных получают удовольствие, когда ничего не делают.

Примечательно, что в марте 2010 года просмотр телевизора был любимым занятием лишь 28% граждан.  Говорит Москва

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