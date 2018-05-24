Самым любимым занятием россиян назвали просмотр телевизора
12:20 24.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Просмотр телевизора назван самым любимым занятием российских граждан. Согласно соцопросу, проведённому «Левада-центром», такое времяпрепровождения предпочитают 34% респондентов.
26% радуются от получения крупных денежных сумм, а 24% — от общения с детьми. 4% опрошенных получают удовольствие, когда ничего не делают.
Примечательно, что в марте 2010 года просмотр телевизора был любимым занятием лишь 28% граждан. Говорит Москва
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