Главы Якутии и Алтайского края могут покинуть свои посты - СМИ
12:32 24.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Главы Якутии и Алтайского края, по некоторым данным, могут лишиться своих постов в июне. Это связано с низкими результатами Владимира Путина в этих регионах на президентских выборах.
И в Якутии, и в Алтайском крае, которыми руководят Егор Борисов и Александр Карлин соответственно, Владимир Путин набрал около 64,5% голосов. Это худший результат действующего президента в сравнении с другими регионами. В администрации президента это расценили как голосование против Борисова и Карлина.
Источник, близкий к аппарату главы государства, рассказал «Ведомостям», что, согласно социологическим замерам, люди устали и от главы Якутии, и от главы Алтайского края. Впрочем, еще один из собеседников газеты считает, что официально об отставке будет объявлено после 10 июня – это крайний срок, до которого могут быть назначены губернаторские выборы.
Егор Борисов возглавляет Якутию с 2010 года, в то время как Александр Карлин руководит Алтайским краем уже 13 лет. Эхо Москвы
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