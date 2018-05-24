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Главы Якутии и Алтайского края могут покинуть свои посты - СМИ

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12:32 24.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Главы Якутии и Алтайского края, по некоторым данным, могут лишиться своих постов в июне. Это связано с низкими результатами Владимира Путина в этих регионах на президентских выборах.

И в Якутии, и в Алтайском крае, которыми руководят Егор Борисов и Александр Карлин соответственно, Владимир Путин набрал около 64,5% голосов. Это худший результат действующего президента в сравнении с другими регионами. В администрации президента это расценили как голосование против Борисова и Карлина.

Источник, близкий к аппарату главы государства, рассказал «Ведомостям», что, согласно социологическим замерам, люди устали и от главы Якутии, и от главы Алтайского края. Впрочем, еще один из собеседников газеты считает, что официально об отставке будет объявлено после 10 июня – это крайний срок, до которого могут быть назначены губернаторские выборы. 

Егор Борисов возглавляет Якутию с 2010 года, в то время как Александр Карлин руководит Алтайским краем уже 13 лет. Эхо Москвы

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