0
0
63
Новости

Минздрав РФ планирует убрать разделение медицины на государственную и частную

Добавить в избранное

13:00 24.05.2018 Источник: RNS

Минздрав рассчитывает прекратить разделение российской медицины на государственный и частный сектор, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Мы не хотим вообще делить медицину на частную и на государственную или какую-то другую... В перспективе мы считаем, что вообще нужно прекратить относить к одной или другой системе», — сказала она. RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:05 24.05.2018
Численность боевиков на севере Афганистана РФ оценивает в 15-20 тыс. человек
0
49
12:32 24.05.2018
Главы Якутии и Алтайского края могут покинуть свои посты - СМИ
0
107
12:20 24.05.2018
Самым любимым занятием россиян назвали просмотр телевизора
0
116
12:05 24.05.2018
Бренд Apple в восьмой раз подряд стал самым дорогим в мире - Forbes
0
138
12:00 24.05.2018
"Прямая линия" с президентом пройдет до ЧМ-2018 - Песков
0
141
11:32 24.05.2018
Бюджет в 2018 г. получит 2 трлн руб. дополнительных доходов - Клепач
0
186
11:20 24.05.2018
Абрамович может совершить репатриацию в Израиль - СМИ
0
217
11:05 24.05.2018
Санкции тормозят рост ВВП РФ на 0,5% - Кудрин
0
189
11:00 24.05.2018
Пашинян сообщил об отставке главы Генштаба ВС Армении
0
201
10:32 24.05.2018
На заявление Юлии Скрипаль отреагировали в Кремле
0
255

Возврат к списку