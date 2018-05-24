Российским школьникам объяснят семейный уклад
13:20 24.05.2018 Источник: Коммерсант.ru
До 1 июня 2018 года во все регионы России будут направлены методические рекомендации по подготовке курсов для школьников и их родителей о семейном укладе. Документ разработан общественной организацией «Национальная родительская ассоциация» совместно с Минобрнауки (образованные 15 мая Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования пока существуют лишь в лице их глав). Для изучения курса не предполагается создавать отдельный предмет, его темы включат в уже существующие. Авторы рекомендовали обсудить в школах подготовку старшеклассников к «будущему родительству», «основы мужской и женской культуры», семейного права, а также проводить уроки «семейной любви». Коммерсантъ
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