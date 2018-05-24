В круге подозреваемых в причастности к крушению MH17 несколько десятков человек - прокурор
14:00 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В круге подозреваемых в причастности к крушению "Боинга" MH17 в июле 2014 года на востоке Донецкой области находятся несколько десятков человек. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Нидерландах голландский прокурор Фред Вестербеке, который руководит группой по расследованию трагедии.
"За последнее время мы получили много дополнительной информации и обнаружили данные о группе, в которой сначала было около 100 человек, как мы уже сказали 1,5 года назад. Сейчас она сокращена до нескольких десятков. Я не буду раскрывать детали", - отметил он.
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