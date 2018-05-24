В круге подозреваемых в причастности к крушению MH17 несколько десятков человек - прокурор

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В круге подозреваемых в причастности к крушению "Боинга" MH17 в июле 2014 года на востоке Донецкой области находятся несколько десятков человек. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Нидерландах голландский прокурор, который руководит группой по расследованию трагедии."За последнее время мы получили много дополнительной информации и обнаружили данные о группе, в которой сначала было около 100 человек, как мы уже сказали 1,5 года назад. Сейчас она сокращена до нескольких десятков. Я не буду раскрывать детали", - отметил он.