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В круге подозреваемых в причастности к крушению MH17 несколько десятков человек - прокурор

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14:00 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В круге подозреваемых в причастности к крушению "Боинга" MH17 в июле 2014 года на востоке Донецкой области находятся несколько десятков человек. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Нидерландах голландский прокурор Фред Вестербеке, который руководит группой по расследованию трагедии.

"За последнее время мы получили много дополнительной информации и обнаружили данные о группе, в которой сначала было около 100 человек, как мы уже сказали 1,5 года назад. Сейчас она сокращена до нескольких десятков. Я не буду раскрывать детали", - отметил он.

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