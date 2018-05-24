Вашингтон предписал двум дипломатам Венесуэлы покинуть США в 48 часов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты объявили персонами нон грата поверенного в делах Венесуэлы в США и заместителя генконсула Венесуэлы в Хьюстоне и отвели им 48 часов на то, чтобы покинуть американскую территорию. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс- службы Госдепартамента, в котором отмечается, что данный шаг является ответом на аналогичный шаг Каракаса."Обвинения, которыми обосновывает режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро ранее объявленное решение [о высылке двух американских дипломатов], безосновательны: наши дипломаты выполняют свои официальные обязанности ответственно и в соответствии с установленной дипломатической практикой, а также положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. Мы отвергаем любое предположение об обратном", - отмечается в документе.Во вторник Каракас объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. Ему отвели 48 часов на то, чтобы покинуть южноамериканскую республику. Вместе с ним должен будет уехать руководитель политического отдела посольства Брайан Наранхо. По данным агентства Рейтер, Каракас обвинил их в участии в "военном заговоре" против нынешних властей Венесуэлы.США ввели против Венесуэлы новые санкции после состоявшихся 20 мая выборов главы государства, на которых Мадуро был переизбран. Президент Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в Соединенных Штатах лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность.