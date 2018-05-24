0
0
51
Новости

Экс-глава СБУ Наливайченко заявил о намерении выдвигаться в президенты Украины

Добавить в избранное

14:32 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший руководитель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, возглавлявший ведомство в 2006-2010 и в 2014-2015 годах, заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны на предстоящих в марте 2019 года выборах. Об этом сообщили корр. ТАСС в четверг в движении "Справедливость", которое основал экс-глава спецслужбы.

"О намерении баллотироваться на пост главы государства Наливайченко заявил во время поездки во Львов", - сказали в "Справедливости". В движении добавили, что политическая сила Наливайченко "не будет присоединяться к каким-либо политическим группам".

Ранее о возможных президентских амбициях заявляли также мэр Киева Виталий Кличко, находящийся под следствием временно отстраненный глава Фискальной службы Украины Роман Насиров, певец Иво Бобул.

Очередные выборы президента и парламента Украины запланированы на 31 марта и 27 октября 2019 года соответственно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:12 24.05.2018
Вашингтон предписал двум дипломатам Венесуэлы покинуть США в 48 часов
0
85
14:00 24.05.2018
В круге подозреваемых в причастности к крушению MH17 несколько десятков человек - прокурор
0
96
13:32 24.05.2018
Лагард назвала главные риски для мировой экономики
0
149
13:20 24.05.2018
Российским школьникам объяснят семейный уклад
0
140
13:05 24.05.2018
Численность боевиков на севере Афганистана РФ оценивает в 15-20 тыс. человек
0
171
13:00 24.05.2018
Минздрав РФ планирует убрать разделение медицины на государственную и частную
0
220
12:32 24.05.2018
Главы Якутии и Алтайского края могут покинуть свои посты - СМИ
0
225
12:20 24.05.2018
Самым любимым занятием россиян назвали просмотр телевизора
0
215
12:05 24.05.2018
Бренд Apple в восьмой раз подряд стал самым дорогим в мире - Forbes
0
233
12:00 24.05.2018
"Прямая линия" с президентом пройдет до ЧМ-2018 - Песков
0
244

Возврат к списку