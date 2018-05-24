Экс-глава СБУ Наливайченко заявил о намерении выдвигаться в президенты Украины

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший руководитель Службы безопасности Украины, возглавлявший ведомство в 2006-2010 и в 2014-2015 годах, заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны на предстоящих в марте 2019 года выборах. Об этом сообщили корр. ТАСС в четверг в движении "Справедливость", которое основал экс-глава спецслужбы."О намерении баллотироваться на пост главы государства Наливайченко заявил во время поездки во Львов", - сказали в "Справедливости". В движении добавили, что политическая сила Наливайченко "не будет присоединяться к каким-либо политическим группам".Ранее о возможных президентских амбициях заявляли также мэр Киева Виталий Кличко, находящийся под следствием временно отстраненный глава Фискальной службы Украины Роман Насиров, певец Иво Бобул.Очередные выборы президента и парламента Украины запланированы на 31 марта и 27 октября 2019 года соответственно.