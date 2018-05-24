Экс-глава СБУ Наливайченко заявил о намерении выдвигаться в президенты Украины
14:32 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший руководитель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, возглавлявший ведомство в 2006-2010 и в 2014-2015 годах, заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны на предстоящих в марте 2019 года выборах. Об этом сообщили корр. ТАСС в четверг в движении "Справедливость", которое основал экс-глава спецслужбы.
"О намерении баллотироваться на пост главы государства Наливайченко заявил во время поездки во Львов", - сказали в "Справедливости". В движении добавили, что политическая сила Наливайченко "не будет присоединяться к каким-либо политическим группам".
Ранее о возможных президентских амбициях заявляли также мэр Киева Виталий Кличко, находящийся под следствием временно отстраненный глава Фискальной службы Украины Роман Насиров, певец Иво Бобул.
Очередные выборы президента и парламента Украины запланированы на 31 марта и 27 октября 2019 года соответственно.
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