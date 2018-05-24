Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ
15:00 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк (ВЭБ), Шувалов согласился. Встреча главы государства и бывшего первого вице-премьера состоялась на полях ПМЭФ.
"Спасибо за доверие, не подведем", - сказал Шувалов в ответ на предложение Путина возглавить ВЭБ.
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