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Новости

Северная Корея демонтировала ядерный полигон

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15:12 24.05.2018 Источник: Коммерсант.ru

Северная Корея произвела демонтаж ядерного полигона Пунге-Ри, на котором ранее испытывались ядерные заряды. Это произошло в присутствии иностранных журналистов. Как сообщает AP, были взорваны три шахты и смотровые вышки, окружающие полигон.

Договоренность о закрытии ядерного полигона была достигнута на переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые прошли 27 апреля в Пханмунджоме. Коммерсантъ

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