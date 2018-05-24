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За отказ надеть новые береты украинских морпехов отправили в запас

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15:32 24.05.2018 Источник: Известия

Украинские морские пехотинцы отправлены в запас после того, как отказались сменить черные береты на новые цвета морской волны. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

Свою позицию военные продемонстрировали в День украинского морпеха в Николаеве, где проходил праздничный парад с участием президента Украины Петра Порошенко. В ВСУ подчеркнули, что большинство отказавшихся сменить береты «уже уволены в запас. Это их личная позиция». По словам представителя ВМС Украины Олега Чалыка, «подавляющее большинство морпехов» всё же предпочли надеть новые береты. Он подчеркнул, что приказ президента Украины о смене формы является обязательным для исполнения. Известия

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