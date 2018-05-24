Президент предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"
16:00 24.05.2018 Источник: РБК
Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину, который не вошел в состав нового правительства, возглавить «Роскосмос», передает корреспондент РБК. «Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — заявил в ответ на это чиновник.
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