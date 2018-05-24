Молдавия расширяет контроль над границей Приднестровья

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Молдавии одобрило открытие совместных с Украиной пунктов пропуска Гоянул Ноу - Платоново и железнодорожного КПП Новосавицкая - Кучурган на участке границы непризнанного Приднестровья, который не контролируется Кишиневом. Как говорится в распространенном в четверг сообщении правительства, это предусматривает подписанное в октябре 2017 года с Украиной соглашение о совместном контроле границы.Премьер-министр Молдавии Павел Филип призвал Таможенную службу и Пограничную полицию как можно быстрее запустить совместный контроль на этих КПП. "Мы должны быть уверены, что Молдавия контролирует все, что въезжает или выезжает на этом участке границы", - цитирует премьера пресс-служба правительства.Как проинформировал ранее Филип, в апреле первый совместный КПП в Первомайск-Кучурган приступил к регистрации грузов после этапа, на котором проводился только мониторинг транспортных потоков. В планах молдавского правительства также открытие совместных пунктов пропуска Колбасна-Слободка и Хрустовая-Болган.Кишиневе заверяют, что нововведения позволят бороться с контрабандой и преступностью, повысить безопасность этого участка границы, а также станут более комфортными, в том числе для экономических агентов и жителей левого берега Днестра.Однако в непризнанном Приднестровье опасаются, что контроль границы со стороны Кишинева, с которым Тирасполь ведет сложные переговоры об урегулировании конфликта, позволит оказывать давление на регион. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев предупредил, что появление молдавских силовиков на восточных границах, где нет разделяющих стороны российских миротворцев, также может спровоцировать столкновения. В Тирасполе обратили внимание, что здесь уже 11 лет работает европейская Миссия по мониторингу украинско-молдавской границы EUBAM, которая не выявила существенных нарушений.