Ни один ЗРК Вооруженных сил РФ российско-украинскую границу не пересекал - Минобороны

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил Российской Федерации никогда не пересекал российско-украинскую границу. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, комментируя выводы Совместной следственной группы по расследованию крушения "Боинга" в Донбассе летом 2014 года."Мы ознакомились с заявлениями, прозвучавшими на сегодняшней пресс-конференции представителей международной следственной группы по расследованию катастрофы 17 июля 2014 года в небе Украины малайзийского Боинга MH-17", - заявили в ведомстве. - Ни одного зенитного ракетного комплекса Вооруженных сил Российской Федерации российско- украинскую границу никогда не пересекало.