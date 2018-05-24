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Трамп: Армия США приведена в повышенную боеготовность

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19:20 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США приведены в повышенную боевую готовность и готовы к действиям "в случае необходимости" в связи с отменой саммита Соединенные Штаты - КНДР. Об этом в четверг сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Я говорил с генералом [в отставке, министром обороны Джеймсом] Мэттисом и Комитетом начальников штабов. И наши вооруженные силы, которые сильнее всех в мире, которые были недавно усилены, как вы все знаете, готовы [к действиям] в случае необходимости", - сказал он, выступая в Белом доме.

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