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Силуанов назвал сроки решения правительства по налоговой реформе

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19:40 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решения правительства по налоговой реформе будут озвучены в течении ближайших двух недель. Об этом сообщил журналистам первый вице- премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Сначала должно быть правительственное решение, а потом публичное. Оно будет в ближайшую неделю или две", - сказал Силуанов.

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