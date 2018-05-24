Минздрав планирует реформу системы обязательного медицинского страхования
20:20 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минздрав России планирует преобразования системы обязательного медицинского страхования (ОМС), в результате которых будут исключены искажения в территориальных программах госгарантий, что позволит увеличить качество и доступность медицинской помощи для граждан. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
На данный момент, по словам министра, система ОМС существует разрозненно: есть Федеральный фонд ОМС, а 86 территориальных фондов ОМС подчиняются, как правило, главам департаментов и региональных министерств здравоохранения.
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