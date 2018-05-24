МИД России сделал заявление по поводу выводов ССГ о гибели "Боинга" в Украине
20:11 24.05.2018 Источник: НГ-Online
МИД России сделал заявление по поводу версии гибели пассажирского "Боинга" над территорией Украины, озвученной ССГ. В МИД РФ отметили, что в продемонстрированных на пресс-конференции материалах был проигнорирован значительный объем информации, предоставленный Россией ССГ
"Версия, озвученная Совместной следственной группой (ССГ) в ходе пресс-конференции 24 мая, о том, что ЗРК «Бук», с которого был произведен запуск ракеты по самолету, прибыл на территорию Украины из России и принадлежал дислоцированной в Курске 53 бригаде ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации, вызывает у нас сожаление. Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества. Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства «Бэллингкэт», которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера.
Вызывает недоумение и то, что ССГ выдвинула данную версию событий в тот момент, когда в России еще не завершено изучение запросов прокуратуры Нидерландов об оказании правовой помощи.
Отмечаем, что в продемонстрированных на пресс-конференции материалах был проигнорирован значительный объем информации, предоставленный Россией ССГ. Ничего не говорилось об оказанной нами помощи в расследовании. Авторы презентации забыли упомянуть о том, что мы принимали в Москве голландских экспертов и следователей прокуратуры, рассекретили и передали следствию технические и конструкторские данные ракет системы «Бук», предоставили результаты натурного эксперимента, выполненного производителем этого типа зенитно-ракетных комплексов АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
Российская Федерация также передала Нидерландам первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии. Эта критически важная информация носит исчерпывающий и абсолютно объективный характер, так как не может быть подделана или изменена. Но и это не повлияло на линию расследования. Сделанное на основе записей радаров заключение неизвестных экспертов, привлеченных ССГ, нельзя охарактеризовать иначе, как абсолютно несостоятельное.
В этих обстоятельствах у нас возникают закономерные вопросы относительно истинной подоплеки решения ССГ обнародовать предварительное заключение.
Все это лишь подтверждает высказанные нами ранее опасения относительно предвзятости и однобокости ведущегося расследования.
Тем не менее мы и впредь будем оказывать ему содействие с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", - говорится в заявлении МИД России.
Новости
- 20:45 24.05.2018
- Глава Госдепа США заявил, что работает над расширением санкций против России
- 20:20 24.05.2018
- Минздрав планирует реформу системы обязательного медицинского страхования
- 20:00 24.05.2018
- Помпео увидел российскую угрозу на Балканах
- 19:40 24.05.2018
- Силуанов назвал сроки решения правительства по налоговой реформе
- 19:20 24.05.2018
- Трамп: Армия США приведена в повышенную боеготовность
- 18:45 24.05.2018
- Глава Южной Кореи созвал экстренное совещание в связи с отказом Трампа встречаться с Ыном
- 17:40 24.05.2018
- КС РФ запретил бессрочное содержание обвиняемых в психиатрических больницах
- 17:05 24.05.2018
- Трамп уведомил Ким Чен Ына, что не поедет на встречу в Сингапуре
- 17:00 24.05.2018
- Российские пранкеры разыграли главу британского МИД - "Гардиан"
- 16:32 24.05.2018
- Ни один ЗРК Вооруженных сил РФ российско-украинскую границу не пересекал - Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать