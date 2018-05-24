МИД России сделал заявление по поводу выводов ССГ о гибели "Боинга" в Украине

20:11 Источник: НГ-Online

МИД России сделал заявление по поводу версии гибели пассажирского "Боинга" над территорией Украины, озвученной ССГ. В МИД РФ отметили, что в продемонстрированных на пресс-конференции материалах был проигнорирован значительный объем информации, предоставленный Россией ССГ

"Версия, озвученная Совместной следственной группой (ССГ) в ходе пресс-конференции 24 мая, о том, что ЗРК «Бук», с которого был произведен запуск ракеты по самолету, прибыл на территорию Украины из России и принадлежал дислоцированной в Курске 53 бригаде ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации, вызывает у нас сожаление. Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества. Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства «Бэллингкэт», которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера.

Вызывает недоумение и то, что ССГ выдвинула данную версию событий в тот момент, когда в России еще не завершено изучение запросов прокуратуры Нидерландов об оказании правовой помощи.

Отмечаем, что в продемонстрированных на пресс-конференции материалах был проигнорирован значительный объем информации, предоставленный Россией ССГ. Ничего не говорилось об оказанной нами помощи в расследовании. Авторы презентации забыли упомянуть о том, что мы принимали в Москве голландских экспертов и следователей прокуратуры, рассекретили и передали следствию технические и конструкторские данные ракет системы «Бук», предоставили результаты натурного эксперимента, выполненного производителем этого типа зенитно-ракетных комплексов АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Российская Федерация также передала Нидерландам первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии. Эта критически важная информация носит исчерпывающий и абсолютно объективный характер, так как не может быть подделана или изменена. Но и это не повлияло на линию расследования. Сделанное на основе записей радаров заключение неизвестных экспертов, привлеченных ССГ, нельзя охарактеризовать иначе, как абсолютно несостоятельное.

В этих обстоятельствах у нас возникают закономерные вопросы относительно истинной подоплеки решения ССГ обнародовать предварительное заключение.

Все это лишь подтверждает высказанные нами ранее опасения относительно предвзятости и однобокости ведущегося расследования.

Тем не менее мы и впредь будем оказывать ему содействие с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", - говорится в заявлении МИД России.