Глава Госдепа США заявил, что работает над расширением санкций против России

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в четверг на слушаниях в Сенате американского Конгресса, что работает над расширением санкционных списков в отношении России, призвав при этом ослабить санкционный режим в отношении стран, закупающих российские вооружения.

Помпео однозначно утвердительно ответил на вопросы сенатора Джин Шахин о том, работает ли он над введением ограничений в рамках принятого в прошлом году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) "самым скорейшим образом". "Да", - сказал госсекретарь.

При этом Помпео поддержал призывы министра обороны Джеймса Мэттиса вывести из-под вторичных санкций некоторые страны, закупающие российские вооружения. "Я буду [применять санкции]. А вы пообещаете помочь министру Мэттису получить право делать исключения, которое нужно ему с целью гарантировать, что санкции не ударят по тем, кто не должен под них попасть?" - обратился он к старшему демократу комитета Роберту Менендесу, который ответил, что готов это обсудить.