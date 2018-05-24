Глава Госдепа США заявил, что работает над расширением санкций против России
20:45 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в четверг на слушаниях в Сенате американского Конгресса, что работает над расширением санкционных списков в отношении России, призвав при этом ослабить санкционный режим в отношении стран, закупающих российские вооружения.
Помпео однозначно утвердительно ответил на вопросы сенатора Джин Шахин о том, работает ли он над введением ограничений в рамках принятого в прошлом году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) "самым скорейшим образом". "Да", - сказал госсекретарь.
При этом Помпео поддержал призывы министра обороны Джеймса Мэттиса вывести из-под вторичных санкций некоторые страны, закупающие российские вооружения. "Я буду [применять санкции]. А вы пообещаете помочь министру Мэттису получить право делать исключения, которое нужно ему с целью гарантировать, что санкции не ударят по тем, кто не должен под них попасть?" - обратился он к старшему демократу комитета Роберту Менендесу, который ответил, что готов это обсудить.
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