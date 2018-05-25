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В Белом доме не уверены в уничтожении ядерного полигона в КНДР

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23:45 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНДР могли взорвать тоннели на ядерном полигоне в Пхунгери так, что его можно будет использовать вновь, эксперты не были допущены на место. Такое мнение в четверг на специальном брифинге высказал представитель Белого дома высокого ранга.

"Северная Корея заявляет об уничтожении полигона для проведения ядерных испытаний в Пхунгери. Мы конечно же надеемся, что это так, но на самом деле мы не знаем", - сказал он. По словам представителя, ни один из международных экспертов не был допущен на место, несмотря на прежние обещания, которые были нарушены.

"Возможно, что тоннели были взорваны таким образом, что их можно будет использовать в будущем", - добавил он.

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