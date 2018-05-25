ВСУ в Станице Луганской насильно забирают призывников прямо с улиц – Народная милиция ЛНР
07:23 25.05.2018
Представители ВСУ в рамках очередной волны мобилизации насильно забирают в военкоматы людей призывного возраста прямо из магазинов и на улицах в Станице Луганской. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
"Ранее мы уже заявляли, что на Украине идет новая волна мобилизации. Так, в Станице Луганской стали пропадать люди призывного возраста. По сообщениям местных жителей, молодых парней стали насильно забирать в военкоматы из магазинов или просто на улице", - сообщил он. "Такие меры предпринимаются, чтобы призывники не успели сбежать после получения повестки для призыва на военную службу в ряды украинских боевиков", - уверен подполковник. Ранее Марочко сообщал, что украинские силовики на госгранице проверяют всех мужчин призывного возраста, вручают повестки в военкоматы и не выпускают из страны. ЛуганскИнформЦентр
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