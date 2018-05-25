Израиль приветствует решение России не поставлять С-300 и С-400 в Сирию – Элькин

07:36 Источник: Эхо Москвы

Израиль приветствует решение России не поставлять С-300 и С-400 в Сирию. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) член военно-политического кабинета и министр охраны окружающей среды Израиля

«Мы были рады услышать официальное заявление советника президента России по военно-техническому сотрудничеству, который сказал, что на данный момент таких переговоров с Сирией не ведется и, с точки зрения российского руководства, нет необходимости в поставках С-300 в руки сирийской армии», — сказал он.

З.Элькин пояснил, что радиус распространения ракет С-300 и С-400 покрывает практически все воздушное пространство Израиля, что вызвало обеспокоенность руководства страны в первую очередь.

«Когда мыслишь в российских масштабах, не понимаешь, какая разница израильтянам, какое защитное средство работает в Сирии. Ответ очень простой: радиус действия ракет С-300 и С-400, расположенных в Сирии в районе Дамаска, покрывает практически все воздушное пространство Израиля. И это значит, что сирийский офицер, который будет сидеть на этом ПВО, одним нажатием кнопки может фактически сбить не только военный самолет, но и гражданский. Также это может сделать и боевик Хезболлы, который чувствует себя сегодня на военных сирийских базах как у себя дома», — сказал он.

З.Элькин отметил, что у России и Израиля есть свои противоречия в позиции по Сирии, однако это не мешает диалогу. «Думаю, что Россия очень хорошо понимает нашу позицию и где проходит красная линия, а мы понимаем российскую позицию. Не всегда наши позиции совпадают, есть разные геополитические интересы, но диалог, который мы научились вести в эти годы, очень важен. Мы сделаем все, чтобы сохранять это на будущее», — заключил он.