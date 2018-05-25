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Россия планирует продолжать сотрудничать с Ираном, несмотря на возможные санкции со стороны США

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07:48 25.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Россия планирует продолжать сотрудничать с Ираном, несмотря на возможные санкции со стороны США. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Министерства энергетики РФ Александр Новак.

«Многое будет зависеть от того, каким будет окончательное решение по этому вопросу. Мы имеем давние дружеские и торгово-экономические отношения в Ираном, и мы продолжали работать с ними, когда были введены предыдущие жесткие санкции. Нужно изучить юридические аспекты принимаемых решений, дождаться окончательных реакций, но в целом мы настроены продолжать сотрудничество», — сказал он.

А.Новак также подчеркнул, что, если вспомнить предыдущие санкции, то тогда многим странам не запрещалось работать с Ираном и, в частности, импортировать иранскую нефть.

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